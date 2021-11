Castellacci: “Probabilmente senza vaccino, Nico Gonzalez sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva”

Il dottor Enrico Castellacci, a Radio Bruno ha parlato della situazione relativa a Nico Gonzalez: “È strano che abbia contratto così forte il virus nonostante la doppia dose, ma non possiamo mai essere sicuri di nulla. Probabilmente senza vaccino sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva: è sempre importante vaccinarsi, anche con la terza dose. Nel calcio come nella vita normale. La situazione di Nico Gonzalez non è incredibile, ma certo anomala. Però ne uscirà”.

Poi ha proseguito: “Se un giocatore è asintomatico chiaramente ha molta più facilità a rientrare. Quando ci sono sintomi invece, non possiamo allinearci ai soliti test di idoneità, bisogna andare a visualizzare se questo virus non abbia creato problematicità ad altri organi”.