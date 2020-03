Il medico toscano, ex della Nazionale, Enrico Castellacci è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Già molti giorni fa ero perplesso di far continuare il campionato. Bisogna attenersi alle regole che ci hanno dato. Perchè nessuno ci rifletteva? Perchè siamo stati faciloni nel pensiero di poter andare avanti. Io parlavo di Pandemia, prima dell’OMS, ma era ovvio. Pensate che in Europa non succederanno le stesse cose? La pandemia andava dichiarata prima, ma forse non l’hanno fatto per non creare psicosi”.

Ed ha aggiunto: “Dobbiamo lottare contro l’istinto, chissà quante volte ci tocchiamo il viso. Noi siamo stati i primi, dopo abbiamo preso coscienza del problema. Quante incertezze, problemi su questo. Bisogna prendere decisioni importanti fin da subito sia in campo generale che nel campo sportivo. Le competizioni europee stanno sottovalutando il problema, questo virus non ha frontiere. Si propagherà in tutta Europa e noi dobbiamo dare lezione agli altri”.