Castellacci: “Vedo tanto entusiasmo nella Fiorentina a Coverciano. Fa bene la società viola ad anticipare le mosse”

Medico storico della Nazionale, soprattutto nel periodo del Mondiale vinto nel 2006, di cui oggi ricorre il 16esimo anniversario, Enrico Castellacci a Radio Bruno ha parlato della Fiorentina, che ha visto da vicino proprio a Coverciano, sede di questi primi giorni di ritiro: “Mi dispiace non aver incrociato il mister Italiano, che è uno molto preparato, ma vedo tanto entusiasmo, è giusto che ci sia così tanta fiducia intorno alla Fiorentina.

Il campionato ‘spaccato’ a metà? Sarà compito dei preparatori atletici, in compagnia dei medici, trovare la giusta preparazione perché in pratica son due periodi separati. Penso che si stia già studiando il metodo nei vari club, per evitare defaillance nel periodo intermedio, senza dimenticare che chi va al Mondiale poi gioca e anche ad intensità molto alta. Suppongo che sia utile fare amichevoli nel periodo di interruzione per mantenere uno stato fisico adeguato.

Il mercato fatto in anticipo? Penso che sia adeguata la linea che sta adottando la Fiorentina, vedendo anche le altre squadre penso che la società viola sia partita col piede giusto. Dal punto di vista mentale e tecnico”.