Casting al contrario: non sarà Mandragora il nuovo centrocampista della Fiorentina

Rolando Mandragora sempre più lontano dalla Fiorentina. Il giocatore di proprietà della Juventus, negli ultimi tempi accostato ai viola, sembra invece destinato ad altri lidi. Secondo tuttomercatoweb.com su di lui ci sono forti la Roma e il Monaco, senza dimenticare il Milan che potrebbe prenderlo per ringiovanire il centrocampo. Distante invece la Fiorentina, che in un centrocampo già abbastanza folto ha bisogno di altri tipi di giocatori. Magari un top player che alzi il livello di un reparto un po’ in difficoltà negli ultimi anni.