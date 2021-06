Casting per la difesa, Lykogiannis sembra avere altri pensieri. Il procuratore: “Napoli sarebbe una piazza gradita”

Tra gli esterni accostati alla Fiorentina nelle scorse settimane c’era anche Lykogiannis, attualmente in forza al Cagliari ma in uscita dal club sardo. Del futuro del suo assistito ha parlato il procuratore Theofilus Karasavvidis a Radio Kiss Kiss Napoli: “La soluzione Napoli piacerebbe molto al ragazzo, se arriverà un’offerta la valuteremo. Napoli è una grande piazza e un grande club. Lykogiannis può giocare sia esterno a sinistra che centrale, ha il contratto in scadenza nel 2022 e ci sono molti club su di lui. Conosco Cristiano Giuntoli da tanto tempo, abbiamo un ottimo rapporto”.