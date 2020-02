Castrovilli: “A Montella devo tanto, non posso che essergli grato anche se non ho ancora realizzato tutto questo. Vi spiego cosa ho detto a Vlahovic dopo il gol”

Ha espresso un parere anche sull’ex tecnico Vincenzo Montella il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli: “A lui devo tanto. Mi ha sempre fatto respirare tantissima fiducia e questo – ha spiegato a il Corriere dello Sport – aiuta un giocatore ad esprimersi sempre al meglio. Non posso che essergli grato. Isco è sicuramente il centrocampista più completo di tutti. Tutto così in fretta? Vero, vi garantisco che forse, nonostante sia passato ormai del tempo (un girone, ndr) non ho ancora realizzato quanto fatto. Quella sera e anche in seguito, perché questa è la mia prima stagione da professionista in A. Il rigore di Vlahovic con la Sampdoria? Sappiamo tutti che Dusan ha quel modo di festeggiare i gol. Io gli ho solo detto che era meglio non eccedere, mi sembrava giusto farlo”.