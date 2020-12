Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha postato su Instagram una storia in cui risponde ad alcune critiche (o peggio) che gli sono arrivate dopo la partita di ieri.

Questo il suo messaggio: “Sul campo do sempre tutto me stesso per la maglia, finché ne ho, nonostante tutto, fino all’ultima goccia di sudore. Accetto le critiche di tutti, ma non tollero gli insulti a chi mi sta vicino, anche se da parte di pochi leoni (o co*****i) da tastiera. Non andate oltre”.