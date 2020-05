Castrovilli: “Antognoni mi da consigli ogni giorno e adesso sogno di indossare la sua maglia. Vi spiego in cosa devo migliorare e Iachini…”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato così a Sky Sport: “Iachini? Vuole tanto che io migliori nella concretezza, cioè in assist e gol. Tante volte mi sono fermato con lui a fine allenamento per calciare e inquadrare la porta. Paragone con Antognoni? Bello quanto pesante. Lui è stato un giocatore fantastico. Mi dà consigli tutti i giorni al campo. Voglio essere più concreto e decisivo negli ultimi metri. Sto cercando di migliorarmi, penso che se riparte la stagione sarò pronto per affrontare questa mia sfida personale. Sogno? Spero di indossare la maglia numero 10, è il mio sogno fin da bambino”.

