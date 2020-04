Castrovilli, arriva il regalo da parte della Fiorentina

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato chiaro: Gaetano Castrovilli non si tocca. Per il giovane centrocampista è già pronto un bel regalo da parte del club viola: stando a quanto riportato da Il Tirreno, per lui è già pronta la maglia numero dieci viola, quella indossata a suo tempo da gente come Antognoni e Rui Costa.

E proprio Antognoni ha voluto ribadire il concetto: “Gaetano al momento è il miglior giocatore italiano con Sensi e Tonali. Ce lo teniamo stretto”.