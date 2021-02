Castrovilli: “Avevo bisogno di serate come quelle di ieri. Dobbiamo essere una famiglia”

Con il gol e l’assist collezionati ieri contro lo Spezia, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli è stato valutato “man of the match” dai tifosi viola. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club viola: “Sono molto contento per quello che abbiamo fatto ieri, anche se non ero al cento per cento. Sono felice per la squadra, per la società e per i tifosi, oltre che per me stesso. Ho fatto gol, assist, avevo veramente bisogno di riprovare queste sensazioni per essere felice e spensierato. Questo spogliatoio per noi deve essere come una famiglia, serve alchimia per fare belle cose”.

