Castrovilli: “Caro Chiesa, quanto sarebbe bello continuare a crescere assieme. Sogno? Disputare una finale europea con la Fiorentina”

Ha parlato anche della sfida contro la Lazio il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli nella lunga intervista concessa a Tuttosport: “A Roma servirà la migliore Fiorentina, le assenze sono pesanti ma abbiamo una rosa in grado di sopperire. Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione ma soprattutto sarà fondamentale sfruttare ogni occasione che sapremo creare. Chiesa? Queste sono decisioni che riguardano la società e Federico. Io posso dire che Chiesa è un grande calciatore e sarebbe bello continuare a crescere assieme. Progetto viola? Commisso, Barone, Pradè e tutto il club stanno lavorando con grande impegno e soprattutto hanno grandi ambizioni. Ma noi giocatori siamo anche consapevoli di dover fare il nostro meglio in campo se vogliamo riportare la Fiorentina in alto e di conseguenza centrare risultati importanti. Partita da sogno? Sarebbe bello poter disputare una finale europea con la Fiorentina o partecipare a un torneo importante con la Nazionale”.

