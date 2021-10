Castrovilli c’è, Kokorin no. Buone notizie per Dragowski

Arrivano buone notizie dall’infermeria della Fiorentina per quanto riguarda Gaetano Castrovilli. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, il centrocampista viola procede a gran ritmo nel lavoro in gruppo e vede l’uscita del tunnel che è iniziato a Marassi contro il Genoa. E’ prevista per la partita di domenica contro il Cagliari il ritorno tra i convocati, con la possibilità di vederlo in campo a partita in corso.

Continua il recupero di Bartlomiej Dragowski, alle prese con la lesione di secondo grado alla coscia: terminato il periodo di riposo, il portiere della Fiorentina ha cominciato il lavoro di riabilitazione.

Chiosa finale su Kokorin: il russo sta ancora effettuando delle sedute differenziate, per cui difficilmente sarà a disposizione di Italiano per la gara contro i sardi.