Castrovilli: “Che bello tornare sul campo: tifosi, grazie per il continuo supporto. Gli ultimi controlli mi hanno confermato come procede il recupero”

Continua il lavoro di recupero dal grave infortunio di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, che lo scorso maggio ha riportato la triplice lesione di crociato, collaterale e menisco, è al lavoro nel ritiro di Moena con un programma personalizzato, ma comunque vicino ai propri compagni di squadra. Sul proprio canale Instagram il giocatore sta raccontando da settimane il suo recupero attraverso una sorta di diario a puntate. Ecco l’ultimo aggiornamento del numero 10 viola:

“Eccomi qui di nuovo da voi: come avete visto sulla mia pagina, sono state settimane bellissime e intense… ho infatti coronato il mio sogno d’amore con Rachele e siamo stati in viaggio di nozze in posti meravigliosi. E’ stato tutto speciale, unico… ♥️

Ma dopo aver ricaricato le batterie (e non essermi comunque mai fermato con gli esercizi di recupero), ora è tempo di tornare sul campo: è infatti iniziato il ritiro di Moena! 💪

Che bello essere qui con i compagni, lo staff e soprattutto con tantissimi tifosi intorno. Siete la base di tutto… grazie per i messaggi e il supporto continuo che mostrate a tutti noi e a me in particolare! 🙏🏼

Il recupero procede bene, anche gli ultimi controlli medici lo confermano: ora qui lavoro giorno dopo giorno affinando le esercitazioni con lo staff. 🏃🏻‍♂️

Miglioro quotidianamente, mi sento bene. Anche se so che ci vuole pazienza, essere insieme a tutti qui in ritiro mi fa assaporare il recupero ancora di più.

Che dire, avanti tutta e… #ForzaViola 💜”