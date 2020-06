Castrovilli: “Commisso sta facendo di tutto per poter costruire uno stadio nuovo. L’ultimo calciomercato dimostra tutte le ambizioni del Presidente”

Ha toccato tanti argomenti Gaetano Castrovilli nella lunga intervista concessa al Brivido Sportivo: “Centro Sportivo? E’ fondamentale. Commisso è arrivato da solo un anno ma ha già fatto tantissime cose. Dopo aver acquistato la società ha messo in piedi una squadra competitiva e acquistato i terreni per il nuovo centro sportivo. Sta facendo di tutto per poter costruire uno stadio nuovo. Mercato? Il Presidente ha voluto una campagna acquisti invernale importante e proiettata nel futuro. Questo dimostra tutta la sua serietà e la sua ambizione. Il Centro Sportivo sarà importante per far crescere tutta la Fiorentina. Pensate a quanti giovani talenti potranno crescere nella maniera giusta”.

