Castrovilli da record: con l’Udinese uguaglia Giuseppe Rossi. I suoi numeri sono da top player

Dopo la seconda parte della scorsa stagione piuttosto in ombra, quest’avvio di campionato ci ha regalato di nuovo il miglior Castrovilli, tornato a deliziare tutti con il suo talento. Già quattro le sue reti in questo campionato, una in più che nell’intero scorso torneo, che lo rendono anche il primo giocatore della Fiorentina a segnare in almeno tre delle prime cinque partite stagionali in Serie A da Giuseppe Rossi nel 2013/14. Contro l’Udinese il classe ’97 è protagonista di una prestazione magistrale, che raggiunge il 96% di IET (Indice Efficienza Tecnica) ed il 91% di IEF (indice Efficienza Fisica).

0 0 vote Article Rating