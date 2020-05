Castrovilli: “Devo ancora migliorarmi, Montella è stato coraggioso a lanciarmi. Difficile non piangere quando…”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli è intervenuto sulle colonne del The Athletic parlando della sua crescita in viola: “Per me era un sogno essere stato convocato per il ritiro estivo. Potevo allenarmi con i migliori giocatori e dimostrare allo staff ciò che valgo”.

E ha aggiunto: “E’ cambiato tutto tra Moena e gli Stati Uniti.Ho provato a fare ciò che Montella mi chiedeva ma sicuramente non mi aspettavo cosa sarebbe successo dopo. Montella ha avuto il coraggio di lanciarmi. Fino a Marzo è stato un grande sogno. Sono passato dalla Serie B alla Serie A e ho debuttato anche in nazionale, è stato difficile trattenere le lacrime, una sensazione indescrivibile. Devo ancora migliorarmi tanto”