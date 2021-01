Castrovilli di classe e grinta a tutto campo e la migliore prestazione viola, ma il Fato aveva altri programmi. Prandelli, Eysseric era proprio indispensabile?

Siamo fuori dalla Coppa Italia ma siamo in gioco, vivi come non mai. La Fiorentina, davanti agli occhi dell’appena arrivato Commisso, mette in scena una partita gagliarda, la migliore della stagione, contro la “doppia Inter” che deve ricorrere a tutta la super rosa per ottenere una vittoria immeritata. La sostanziale parità sul campo chiedeva la sfida ai rigori per decidere il diritto a proseguire. Il Fato aveva altri programmi.

Castrovilli – 8 – Classe e grinta a tutto campo: contrasta, recupera, rilancia, imposta, ispira. Ritrovato.

Bonaventura – 7,5 – Sprizza dinamismo e acume tattico. Gli avversari lo vedono sbucare da ogni dove. Gli manca solo il tiro in porta.

Eysseric – 5 – Evanescente, praticamente nullo.

Allenatore: Prandelli – 6 – La squadra inizia con lo schema 3-5-1 più l’inutile Eysseric. Possibile che non ci sia di meglio? Montiel peggio del francese? Mah… Nel secondo tempo inserisce la seconda punta a la Fiorentina mette alle corde l’Inter in più occasioni. In panchina non ha briscole da giocare a parte Callejon, che non fa presa. Sprazzi di buon gioco e un’intensità finora mai vista.

