Castrovilli: “Dobbiamo ancora migliorare sotto qualche punto di vista ma se continuiamo così faremo molto bene. La maglia numero 10 è per me un onore ma dobbiamo lavorare ancora tanto”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, autore del gol vittoria nella gara di ieri contro il Torino, commenta così la prova suoi e dei compagni in un video pubblicato sui canali social del club viola: “Dovevamo iniziare come abbiamo finito e ci siamo riusciti. Dobbiamo ancora migliorare sotto qualche punto di vista ma se continuiamo così faremo molto bene. Lavoriamo tanto dopo allenamento con l’inserimento ed è importante. perché è qualcosa che l’anno scorso c’è mancato e vogliamo più gol e più occasioni. Come ho detto anche nei giorni scorsi è per me un’onore indossare la maglia numero 10 però devo lavorare ancora tanto. Il mister ci fa lavorare molto sull’inserimento di attaccanti e mezz’ali quindi questo mi ha dato una grossa mano. Pensiamo già alla prossima partita, ci aspetta una partita difficile, quindi testa subito all’Inter”.

