Castrovilli: “Dobbiamo guardare una partita alla volta e fare più punti possibili. Creiamo gioco ma non facciamo gol, dobbiamo sbloccarci”

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha toccato vari temi: “In questi mesi mi è mancato molto il calcio e giocare una partita vera. Ma soprattutto mi manca non avere i nostri tifosi al nostro fianco. Classifica? Noi dobbiamo guardare una partita alla volta e fare più punti possibili. Al momento abbiamo un buon vantaggio rispetto a chi sta in fondo, stiamo bene e sono sicuro che da qui alla fine non potremo che crescere. Siamo bravi a creare gioco ma, come è accaduto anche lunedì, non siamo freddi sotto porta come dovremmo. Bisogna assolutamente sbloccarci e speriamo di riuscirci già dalla prossima sfida. Quando crei tanto è fondamentale concretizzare. Ribery? Franck è un fenomeno sotto tutti i punti di vista, non è solo un campione sul campo ma è anche uno straordinario leader. Ogni giorno riempie me e il resto dei compagni di tantissimi consigli. Siamo veramente fortunati ad averlo con noi”.

0 0 vote Article Rating