Castrovilli: “Dopo ogni allenamento mi fermo a provare questi inserimenti. Il mio numero mi onora, l’hanno indossato giocatori fantastici”

Protagonista ed mvp secondo Sky, Gaetano Castrovilli ha parlato così dopo il gol al Torino: “Devo ringraziare il mister perché dopo ogni allenamento mi fermo a fare inserimenti o calcio in porta, sto migliorando questo aspetto e spero sia il primo di una lunga serie. Il numero 10? E un grandissimo onore, l’hanno indossato dei calciatori fantastici, che hanno fatto la storia. Io penso sempre a migliorarmi e a dare tutto me stesso. Questo gol lo dedico alla mia ragazza, che lo aspettava da tanto tempo. Obiettivi? Noi siamo una squadra forte però pensiamo partita dopo partita, poi quello che arriva arriva. Dobbiamo continuare come abbiamo finito la scorsa stagione, a Milano dovremo dare tutto per portare a casa qualche punto”.

0 0 vote Article Rating