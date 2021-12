Castrovilli: “Due infortuni, stavo attraversando un momento difficile e Vlahovic mi ha caricato prima di entrare in campo. Italiano ci ha fatto fare un grosso salto di qualità”

Il primo gol in campionato di Gaetano Castrovilli, è servito alla Fiorentina per evitare la sconfitta nella trasferta contro il Verona. Il centrocampista viola è stato intervistato da DAZN e ha detto: “Siamo un po’ rammaricati, perché volevamo i tre punti però abbiamo reagito molto bene. Sono contento per la squadra e per me. Stavo attraversando un periodo difficile in cui ho avuto anche due infortuni. Molto fa la testa in questi casi: devo ringraziare la mia famiglia e la mia fidanzata che mi sono stati vicini, questo gol lo dedico proprio a loro”.

Prima di entrare in campo, Castrovilli ha ricevuto l’incitamento di Vlahovic: “Mi ha caricato. Mi ha detto: “Ora ci darai una grossa mano”. Mi dispiace per lui, che non è riuscito a segnare e a battere il record. Rimane un grande giocatore. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ascoltare il mister, perché ci sta facendo fare un grosso salto di qualità”.