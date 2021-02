Castrovilli, è arrivato il momento di tornare a ballare

Scontata contro l’Inter l’assenza per squalifica, Gaetano Castrovilli è pronto per riprendersi una maglia da titolare domenica contro la Sampdoria. Il centrocampista pugliese era partito benissimo in questa stagione: quattro gol e un assist nelle prime cinque di campionato, un rendimento che faceva pensare ad una stagione diversa per la Fiorentina. Il campo, invece, ha detto cose diverse e la squadra di Prandelli si trova invischiata nella lotta per la salvezza.

Fino ad oggi Castrovilli ha saltato soltanto le due partite contro Cagliari e Inter: il suo nome, come si legge sul Corriere Fiorentino, manca dal tabellino dalla sfida contro l’Udinese. In quell’occasione arrivarono sia l’ultimo gol che l’ultimo assist. La Fiorentina ha bisogno che Castro torni a ballare il prima possibile: dai suoi piedi (e non solo) passano le speranze della Fiorentina.