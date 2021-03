Castrovilli e Biraghi fanno tre su tre da spettatori non paganti delle partite dell’Italia, che vince anche contro la Lituania

Nemmeno in terra lituana i due giocatori della Fiorentina Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi hanno trovato spazio nell’Italia di Roberto Mancini. I due viola concludono dunque con zero minuti in campo questa loro avventura con la nazionale azzurra impegnata nelle tre partite valevoli qualificazioni per i Mondiali del 2022.

La rappresentativa italiana ha vinto per 0-2 contro la Lituania grazie al gol di Stefano Sensi al 47esimo e al rigore realizzato da Ciro Immobile allo scadere. Tre vittorie su tre e primato nel girone C per l’Italia. Per i due giocatori della Fiorentina, le speranze di andare all’Europeo adesso sono praticamente nulle.