Castrovilli e il dovere di spezzare una pericolosa maledizione

Finalmente ora è ufficiale: la Fiorentina ha il suo nuovo numero 10 e si chiama Gaetano Castrovilli. Un numero che a Firenze è stato di giocatori del calibro di Montuori, Antognoni, Rui Costa e Mutu, negli ultimi anni più che un onore per i giocatori viola che lo indossavano è sembrato più una maledizione. Negli ultimi tre ani lo hanno indossato prima Eysseric, poi Pjaca e infine Boateng, un trittico che di certo con la maglia viola non ha lasciato buoni ricordi (anche se due dei tre sono, anche se in uscita, ancora di proprietà della Fiorentina). A Castrovilli ora il dovere di spezzare questa maledizione, per tornare a vedere sul campo del Franchi un vero numero 10, un leader, un simbolo. Nel calcio di oggi di giocatori così si sono quasi estinti, ma quel numero deve avere ora un degno proprietario.

