Castrovilli e il possibile cambio di procuratore: il dieci viola verso un agente molto vicino a Pradé

Possibile cambio di procuratore in vista per Gaetano Castrovilli. Secondo l’indiscrezione fornita da Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, il centrocampista della Fiorentina, assistito da Michelangelo Minieri, potrebbe passare nella scuderia World Soccer Agency di Alessandro Lucci, procuratore molto vicino a Daniele Pradè e alla società gigliata. che nelle ultime ore si è assicurato le procure di Scamacca e Carrascal. Come riportato nel tweet che segue, tra i giocatori che a breve potrebbero essere assistiti da Lucci c’è anche lo juventino Kulusevski.