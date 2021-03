Castrovilli e quel minutaggio azzurro che è utopia, anche nel turn over di Mancini

Ci sono anche Castrovilli e Biraghi nella spedizione azzurra che ha raggiunto Sofia: domani in programma c’è Bulgaria-Italia, secondo appuntamento del girone di qualificazione ai Mondiali 2022. I due fanno parte del maxi gruppo di Mancini ma entrambi di chance di giocare ne hanno poche: a sinistra infatti il ct dovrebbe scegliere Spinazzola, che rappresenta l’alter ego di Emerson. A centrocampo invece, aldilà dei problemi che hanno fermato Jorginho, di soluzioni ce ne sono diverse e dal primo minuto dovrebbe tornare Barella. Mercoledì sera in Lituania l’ultimo appuntamento e forse qualche occasione in più ma per Castrovilli in particolare, accumulare minutaggio in vista delle convocazioni definitive per Euro 2020 è molto difficile.