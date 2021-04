Castrovilli e quella frase…sibillina sui social? Nel frattempo si prospetta la panchina per il numero 10…

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, oggi rientrano Ribery e Pulgar dalla squalifica: sono le due uniche novità dall’Atalanta al Sassuolo. Le scelte rimangono comunque tali quando ci sono più alternative per ogni ruolo in ogni reparto, e stavolta a farne le “spese” sarà Castrovilli salvo sorprese in extremis («Le difficoltà distruggono certi uomini, ma temprano altri», ha scritto in inglese il centrocampista viola su Instagram, non per forza in relazione alla presunta esclusione): giusto perché il numero 10 può tornare utile per la trasferta subito successiva di Verona e in quel caso magari rifiaterà Bonaventura che tra l’altro si porta dietro la diffida.