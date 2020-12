Castrovilli e Ribery in crisi, ma c’è una statistica che li giustifica parzialmente. E gli arbitri di certo non li aiutano…

Castrovilli e Ribery non stanno attraversando un bel momento, è vero. Non al massimo della condizione fisica, i due giocatori della Fiorentina fanno fatica ad affermarsi sui livelli a cui ci avevano abituato e questo è senz’altro un demerito da attribuire a loro.

Tuttavia, a parziale giustificazione, c’è una statistica particolare che li riguarda pubblicata dalla Lega Serie A. Non che sia una novità che Ribery e Castrovilli siano spesso oggetto di duri colpi dagli avversari, ma i numeri aiutano a rendere l’idea. Entrambi rientrano infatti nella Top 15 dei calciatori con più falli subiti, rispettivamente al quarto e al sesto posto.

In particolare Ribery ha subito un totale di 28 colpi illegali, e Castrovilli solo quattro in meno. E ciò che sorprende e che un po’ fa anche arrabbiare, è che spesso gli arbitri non li tutelano, per esempio estraendo cartellini gialli nei confronti degli avversari.

Per tornare ad essere decisivi Castrovilli e Ribery dovranno dunque lavorare prima di tutto su loro stessi. Certo che un po’ di accortezza in più da parte dei direttori di gara, specialmente di fronte a queste statistiche, non guasterebbe.