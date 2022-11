Castrovilli e un recupero record fatto di sudore e forza di volontà. Adesso per tornare in campo…

L’infortunio è stato brutto, ma brutto davvero. Raramente si vedono ginocchia ridotte nelle condizioni di quelle di Gaetano Castrovilli dopo quella maledetta partita contro il Venezia della scorsa stagione. Nonostante questo, lo spirito di sacrificio del numero 10 della Fiorentina sembra stare ripagando.

Il centrocampista ha bruciato le tappe, facendo guarire il menisco in tempi record. Dopo gli esami di fine aprile, ci si poteva aspettare di riaverlo in 10 mesi circa, forse anche un anno Come riporta la Gazzetta dello Sport, adesso verrà stilato il programma delle prossime settimane per capire se già nelle prime sfide di gennaio Castrovilli potrà davvero tornare tra i convocati