Castrovilli e una classifica speciale: l’asso della Fiorentina è nella Top11 migliori giocatori d’Italia

Secondo l’elaborazione dei dati Opta, la pagina Twitter OptaPaolo ha mostrato la Top 11 dei giocatori italiani in Serie A. Nel centrocampo tricolore c’è anche il giocatore della Fiorentina, Gaetano Castrovilli che ha stupito tifosi, giornalisti e addetti ai lavori al suo primo vero anno di A.

11 – Here is the #SerieA 2019/20 best XI of Italian players based on Opta Data. Tricolor.#OptaTopXI pic.twitter.com/9P767N9VOx

— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 4, 2020