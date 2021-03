Castrovilli e una presenza…di prepotenza! Perchè il Milan evoca solo dolci ricordi…

Fuori contro il Parma per infortunio, panchina contro il Benevento proprio per la condizione atletica non ideale, ma Gaetano Castrovilli ha fatto di tutto per esserci con il Milan (anche se il posto da titolare non è “sicuro”): un po’ perché la Fiorentina ne ha bisogno e lui sa che deve dare una mano alla Fiorentina, un po’ perché la squadra rossonera gli provoca solo dolci ricordi avendo segnato a San Siro il 29 settembre 2019 – nel giorno del 3-1 viola e della standing ovation del Meazza a Ribery – il primo gol con questa maglia. A riportarlo è il Corriere dello Sport.