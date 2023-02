Castrovilli: “Enorme delusione perché ci aspettavamo di più e meritavamo di più. Torniamo a Firenze arrabbiati”

Si affida ai social per commentare una sconfitta amara e un gol annullato in extremis, il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli.

“Delusione e rammarico sono enormi, anche perché – non nascondiamoci – ci aspettavamo di più. Meritavamo di più. Rientriamo a Firenze arrabbiati e consapevoli che per invertire la rotta, occorre tornare a vincere. Giovedì ci attende un’altra battaglia. Uno per tutti, tutti per uno!”. Questo è quello che ha scritto il giocatore viola che, nel finale del match contro la Juventus, aveva realizzato una bellissima rete di controbalzo.

Tutto vanificato dalla revisione arbitrale e dal millimetrico fuorigioco nello sviluppo dell’azione di Ranieri.