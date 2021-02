Castrovilli-Fiorentina: Ci vediamo più avanti!

A salvezza acquisita. La Fiorentina e Gaetano Castrovilli, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, si incontreranno quando il futuro della squadra sarà più chiaro, per parlare di un nuovo prolungamento di contratto.

Una questione questa che è rimasta aperta da tempo. Il presidente Rocco Commisso non ha mai nascosto la sua voglia di tenersi stretto quello che considera come un ‘gioiello’. Ma per la dirigenza ora più che mai la priorità è il campo.