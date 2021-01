Castrovilli-Fiorentina: Il nuovo contratto resta sullo sfondo. Una trattativa che ripartirà

Gaetano Castrovilli e la Fiorentina. Il rapporto è solido, utilizzando gergo marinaresco potremmo dire che va avanti a gonfie vele. Inoltre c’è da dire che durante la scorsa stagione è arrivato anche un primo, importante, rinnovo contrattuale coi viola per il centrocampista, con scadenza 2024.

Però la società, il giocatore e il suo entourage, nelle scorse settimane avevano lanciato l’idea di rimettersi nuovamente a sedere per parlare di un ulteriore allungamento dell’accordo fino al 2025. Un discorso questo del quale non si sente però parlare ultimamente. E’ stato accantonato? Tutt’altro. L’intenzione di tutti è quella di riparlarne, la trattativa ripartirà.

Quando succederà? Sicuramente non prima della fine di questa sessione di mercato. Probabilmente da metà febbraio in avanti, quando ci sarà più tempo per toccare questo aspetto dei contratti, i contatti ripartiranno con l’intento di arrivare ad una conclusione che sia positiva per tutte le parti. Castrovilli potrebbe diventare uno dei giocatori-simbolo per questa Fiorentina targata Commisso. Avergli dato la maglia numero dieci è un’attestazione di stima non indifferente.