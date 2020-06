Castrovilli: “Firenze è la mia seconda casa. Ho sempre amato questa città e ora ne sono affascinato ancora di più”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato così al Corriere del Mezzogiorno: “La mia vita è cambiata, non so ancora dire quanto perché sto realizzando pian piano quello che sta succedendo. Ma sono felice e questo basta. Spero di non saper mai quantificare questi cambiamenti: vorrebbe dire che ci sono sempre novità. Ecco, vorrei solo migliorare ogni giorno. Firenze è la mia seconda casa. Ho sempre amato questa città e ora che unisce lavoro, e soprattutto amore, non posso che esserne affascinato ancora di più. Ringrazio i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto e prometto loro di dare sempre il massimo”.

0 0 vote Article Rating