Castrovilli fuori fino alla fine del 2022. Gli ultimi due anni costellati di stop di una certa gravità

Purtroppo l’infortunio riportato dal centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, nella partita col Venezia, è risultato molto grave.

Il giocatore verrà operato a Roma in questi giorni, prima possibile, ma i tempi di recupero non saranno brevi. Rischia uno stop di 7-8 mesi, in sostanza potrebbe restare fuori per tutto il 2022 e rientrare in campo solamente ad inizio 2023.

Una iattura per questo ragazzo che negli ultimi due anni ha dovuto fare i conti con la pubalgia, con un trauma addominale di una certa gravità e ora pure questo. Per Castro, dal punto di vista della salute, non c’è davvero pace.