“Castrovilli ha grande forza di volontà, lo ha dimostrato anche in questo duro periodo. Farlo giocare in mediana penalizza tutta la Fiorentina”

L’ex presidente del Bari Gianluca Paparesta è intervenuto a Radio Toscana per parlare del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli e del suo rientro dall’infortunio: “Il suo recupero è molto importante. Nella sua breve carriera, Castrovilli ha fatto tantissimi sacrifici per arrivare a questi livelli, ora merita di essere riassestato. La velocità e la grinta con cui è rientrato dimostra la sua grande forza di volontà, che lo ha aiutato in momenti complicatissimi”.

E aggiunge: “Molto difficile che, in questa stagione, possa dare il meglio di sé. Conoscendo Gaetano, comunque, darà il massimo per affermarsi nuovamente il prima possibile. Posizione in campo? Se venisse schierato nella linea mediana, perderebbe le sue migliori qualità da finalizzatore, che sarebbero esaltate dietro le punte. Ne risentirebbe tutta la squadra“.