Castrovilli: “Ho detto a Vlahovic di calmarsi e di lasciare il secondo rigore a Chiesa”

Fra i protagonisti del match di Marassi tra Sampdoria e Fiorentina anche Gaetano Castrovilli, di nuovo titolare dopo essere tornato in campo nella sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Al 45′ il centrocampista viola ha parlato a Sky Sport prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo: “L’esultanza di Vlahovic? Farlo sotto la loro curva fa male agli avversari, è una cosa che non si fa. Gli ho detto di calmarsi e di far calciare il secondo rigore a Chiesa”. Dopo l’autogol di Thorsby, che ha sbloccato il punteggio all’8′, e il rigore segnato dallo stesso Vlahovic al 18′, la Fiorentina è infatti tornata sul dischetto al 40′. Questa volta a segnare è stato proprio Chiesa, che quindi in un certo senso deve ringraziare anche l’intervento di Castrovilli.