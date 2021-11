Castrovilli: “Ho passato un mese difficile. Non vedevo l’ora di tornare, ho passato le mie giornate dal letto al divano e viceversa”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato ai canali ufficiali del club viola soffermandosi su diversi temi a cominciare dall’infortunio di Marassi che l’ha tenuto fuori per tanto tempo.

Queste le sue parole: “Devo ringraziare Rachele, la mia compagna, per essermi stata vicina dopo il Genoa. Ho passato un mese difficile: non vedevo l’ora di tornare in campo, ma era impossibile. Passavo le mie giornate dal divano al letto e vicevers: adesso, però, sono finalmente rientrato. Contro il Milan, dopo la pausa per le Nazionali, sarà una partita difficile. Il mister la preparerà benissimo, ma tocca a noi fare il salto di qualità: dobbiamo riuscire a vincere contro una grande”.