Castrovilli: “Ho realizzato il mio sogno e manco me ne sono reso conto, ma Montella e Iachini mi hanno chiesto più gol. E a chi gioca al Fantacalcio consiglio Sottil perché…”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, con La Gazzetta dello Sport ha commentato la sua stagione: “Non mi aspettavo nulla di tutto ciò che è accaduto. Il sogno di giocare in Serie A è quello di ogni bambino, io l’ho realizzato, ma ancora non me ne sono reso conto. Non ci credo. Montella e Iachini mi hanno detto che ho le capacità di fare più gol. Devo migliorare e diventare più concreto”.

Giocatore di Fantacalcio, Castrovilli regala un consiglio ai giocatori che è anche un grande apprezzamento nei confronti di un suo compagno di squadra: “Vi dico di prendere per l’anno prossimo Sottil all’asta. Secondo me ha margini di miglioramento altissimi. E’ un giocatore che a me piace molto, adesso sta a lui prendersi la fiducia del mister per poter giocare, ma ha grandi qualità”.