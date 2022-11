Castrovilli il primo ad entrare in campo, Gonzalez in abiti borghesi. FOTO FN

Fiorentina in campo questa mattina per svolgere la rifinitura in vista del match di Conference League, contro l’RFS Riga.

Fa piacere vedere che il primo a presentarsi sul rettangolo di gioco è Gaetano Castrovilli, ritornato in gruppo dopo mesi fatti da solo per recuperare dopo l’operazione al ginocchio.

Al centro sportivo viola è presenta anche Nicolas Gonzalez ma è in abiti borghesi e quindi non parteciperà alla seduta odierna e di conseguenza non partirà per la Lettonia.