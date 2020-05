Castrovilli: “Il primo gol nelle giovanili, un vero e proprio segno del “destino viola” per me dopo un viaggio lunghissimo”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Gaetano Castrovilli ha ricordato così anche il suo primissimo esordio con la maglia della Primavera della Fiorentina al Torneo di Viareggio: “Ricordo la mia felicità, gigantesca. Avevo fatto un viaggio incredibile, in macchina: da Bari a Firenze e quel gol mi sembrò un segno del destino. A distanza di qualche anno, posso dire che, forse, è stato davvero così. Primo gol in serie A? Quella rete è stata il coronamento di percorso fantastico, la considero la “ciliegina” sulla torta. Forse, fin qui, l’emozione più grande della mia carriera, anche se per arrivarci so bene che non è stato facile. Io, ma soprattutto la mia famiglia, ho fatto tanti sacrifici. Ricordo sempre le parole di mio nonno, i viaggi in macchina con mio zio da e per Bari (quasi 200 km tra andata e ritorno partendo da Minervino Murge). Ero piccolo, sarebbe stato più facile mollare, ma ho voluto continuare anche per loro”.