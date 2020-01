Castrovilli in ospedale per accertamenti: il talento viola era uscito per giramenti di testa

Una brutta macchia sul pomeriggio di oggi è stata l’uscita fuori programma di Gaetano Castrovilli, sostituito al 65′ da Eysseric. Il talento viola era uscito per giramenti di testa improvvisi, pur senza aver incassato alcun colpo particolare: il giocatore della Fiorentina ripeteva però “Non capisco niente, mi gira la testa” ed è stato portato in ospedale per accertamenti. L’hanno raggiunto il fratello e la fidanzata Rachele.