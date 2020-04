Castrovilli: “Indossare la maglia numero dieci della Fiorentina è un sogno. Se penso ai campioni che l’hanno indossata è un qualcosa di magico”

Dall’anno prossimo, Gaetano Castrovilli potrebbe indossare la mitica maglia numero dieci della Fiorentina. Il giocatore non nasconde il suo entusiasmo davanti a questa ipotesi: “Sarebbe un sogno – spiega al Corriere della Sera – È una maglia magica in generale e a Firenze in particolare, considerando i campioni che l’hanno indossata a cominciare da Antognoni che qui, giustamente, ancora oggi è un’istituzione”.

L’accostamento ad Antognoni tra l’altro non è assolutamente casuale perché l’ex capitano e bandiera viola, ora dirigente del club, più volte ha sostenuto di vedere in Castrovilli il suo erede. Passarsi la maglia potrebbe essere un modo per rafforzare questa tesi.