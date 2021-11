Castrovilli: “Italiano è un grande allenatore, farà molta strada. Vuole che sia più concreto e anche io lo voglio: rosico perché non ho ancora segnato”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato anche di Vincenzo Italiano e del rapporto tra loro due ai canali ufficiali del club viola.

Ecco le sue dichiarazioni: “Per me è un grande allenatore che farà molta strada: ti sprona sempre a dare il massimo per cercare di migliorare. Io lo ringrazio, mi ha fatto uscire prima del previsto da quest’ultimo periodo molto difficile. Alla fine di ogni allenamento, io e il mister rimaniamo sul campo per tirare in porta: vuole che sia più concreto e anche io lo voglio. Sto un po’ rosicando perché non ho ancora segnato un gol: mi auguro che la prossima partita sia quella buona”.

Chiosa finale sui tifosi della Fiorentina: “Dato che sono di Bari, so cosa provo e cosa vogliono. Da tifoso a tifoso dico che non mancherà mai il sudore sulla mia maglia, farò di tutto per portare la Fiorentina dove merita e dov’è sempre stata”.