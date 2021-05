Castrovilli-Kokorin: i due dubbi di Iachini

Sono pochi i dubbi di formazione di Beppe Iachini alla vigilia della partita della Fiorentina contro la Lazio. Senza lo squalificato Igor, sulla sinistra verrà confermato Igor. Possibile, come già detto, l’inserimento di Martinez Quarta al posto dell’appannato Pezzella dell’ultimo periodo.

L’altro dilemma sulla formazione titolare del tecnico viola riguarda Castrovilli: tornerà dal 1′ o no? Il numero dieci della Fiorentina si gioca un posto da titolare nell’ormai consueto ballottaggio a quattro con Amrabat, Bonaventura e Pulgar. C’è bisogno anche di lui in questo difficile finale di stagione. L’altro dubbio di Iachini riguarda Kokorin, che potrebbe essere convocato per la prima volta dal tecnico marchigiano dopo essere tornato in gruppo nella giornata di lunedì. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.