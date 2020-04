Castrovilli: La data è sbagliata. Ma quella è la minore delle questioni per chi tifa strisciato

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, continua ad avere le luci dei riflettori puntati, giustamente per quanto fatto in campo, su di lui. Ed ecco che su Tuttosport di oggi se ne parla, ancora, in chiave Inter, con un presupposto peraltro sbagliato. Sul quotidiano sportivo si legge, che il giocatore ha un contratto con il club viola che scade nel 2022, quando in realtà ha rinnovato il suo accordo diversi mesi fa ormai fino al 2024.

Ma questa è la minore delle questioni. Il fatto che alcuni rifiutano di accettare è un altro: Castrovilli è incedibile. La Fiorentina ora può permettersi di bloccare tutti quei calciatori che ritiene importante per il proprio futuro e l’ex Bari è sicuramente uno di questi. Quindi non ha senso che venga accostato ad altri club, anche quando si parla di big del nostro campionato.