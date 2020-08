Castrovilli: “La Fiorentina mi ha cambiato la vita. Sarebbe fantastico ripercorrere anche solo un pezzettino della carriera di Antognoni”

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ha parlato così della sua avventura in viola: “Certamente è la responsabilità più grande della mia carriera. Ho solo 23 anni e la Fiorentina è un club importantissimo con una grande storia ed un grande futuro davanti. Io devo ancora lavorare e migliorare molto, ma darò sempre tutto per questa maglia: la Fiorentina mi ha cambiato la vita. Sarebbe un sogno, è una maglia molto pesante che va onorata. Io sono giovane e non ho avuto la fortuna di vedere giocare dal vivo fenomeni della Fiorentina che l’hanno portata. Ma so che sono stati dei grandi del calcio. Antognoni? Ho la fortuna di vederlo ogni giorno: ha fatto la storia della Fiorentina e della Nazionale, sarebbe fantastico ripercorrere anche solo un pezzettino della sua carriera

