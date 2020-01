Castrovilli la Fiorentina non lo tratta proprio: Quello che qualcuno ancora non vuol capire

“De Laurentiis spinge anche per Castrovilli ma la Fiorentina non lo tratta per gennaio. C’è anche l’Inter sul talento viola ma il Napoli è quello che è parso più convinto di tutti”. Questo è quello che si può leggere stamani sul quotidiano Il Mattino.

I colleghi ci permettano una correzione significativa: non si tratta di gennaio o di giugno, ma la Fiorentina Castrovilli non lo tratta proprio. Sul ragazzo il club viola ha puntato molto e ci punterà anche sul futuro, visto che gli ha appena rinnovato il contratto fino al 2024.

E’ chiaro che molti lo vorrebbero visto che è giovanissimo e che alla sua prima esperienza in A ha già fatto molto bene, guadagnandosi addirittura la convocazione in Nazionale, però qualcuno dovrà cominciare a mettersi l’anima in pace: la Fiorentina non è più un supermarket. Vediamo se così potrebbe essere più chiaro il concetto.