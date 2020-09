Castrovilli: “La maglia numero 10 per me è un sogno che si realizza. Sarà un onore indossare una casacca speciale che rappresenta la storia viola”

Attravero un post sul proprio profilo Instagram, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha espresso tutta la sua gioia per il suo nuovo numero di maglia. Un numero decisamente importante in una piazza come Firenze. La maglia numero 10 – ha esordito il classe ’97 – è una maglia speciale è un sogno che si realizza sin da quando ero bambino, sarà un onore indossarla, porta con sé un senso di responsabilità grande, rappresenta la storia di un club come la Fiorentina“.

